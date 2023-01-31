«В третий раз закинул он невод» - и одержал победу на «Гиперборее» в Петрозаводске (ФОТО)

В администрации Петрозаводска назвали имена победителей конкурса снежных и ледовых скульптур зимнего фестиваля «Гиперборея-2023».

В воскресенье, 11 февраля, в Петрозаводске завершился международный зимний фестиваль «Гиперборея-2023». В этом году лейтмотивом всех праздничных мероприятий стала цитата из пролога к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» «Там русский дух, там Русью пахнет». Скульпторы создали три десятка ледовых и снежных фигур с героями сказаний, былин, легенд и сказок.

Работы оценивало профессиональные художники, скульпторы, дизайнеры Владимир Зорин, Юрий Пермяков, Владимир Лобанов, Александр Ким, Мария Юфа и Александр Савельев.

В номинации «Снежная скульптура» призовые места распределились следующим образом:

1 место - Егор Софронов, Татьяна Елизарова, Василий Шуба, г. Кондопога – скульптура «Дымковская игрушка»;

2 место - Семен Пашков, Никита Юшков, София Карпенко, г. Кондопога – скульптура «Богатырь после боя»;

3 место Юлия Ченкова, Дарья Жихарева, Диана Гирфанова, г. Петрозаводск, г. Мурманск – скульптура «Святогор – хранитель порядка».

Номинация «Ледовая скульптура»:

1 место - Роман Гореленко, Ольга Гореленко, г. Нижний Тагил - скульптура «В третий раз закинул он невод…»;

2 место - Алексей Сидоров, Григорий Алешин, г. Благовещенск, Амурская область – скульптура «Чудо Святого Георгия о Змии»;

3 место - Дмитрий Новицкий, Олег Нарожный, Евгений Шнайдер, г. Мурманск, г. Череповец, г. Мончегорск - скульптура «Смерть Кощея»;

4 место - Андрей Петров, Андрей Ганичев, Андрей Леонтьев, г. Олонец, г. Петрозаводск – скульптура «У Лукоморья».

Гран-при конкурса получила команда в составе: Ирины Алимурзаевой и Александра Скареднова, г. Санкт-Петербург, г. Тюмень – скульптура «Кощей Бессмертный. Оберегая свою смерть».

Приз главы Петрозаводска присужден Марии Пегановой, Екатерине Морозовой и Леониду Дарвину из карельской столицы за скульптуру «Такая вот компания».

Приз Петрозаводского городского Совета за скульптуру «Святогор – хранитель порядка» вручили Юлии Ченковой, Дарье Жихаревой и Диане Гирфановой, г. Петрозаводск, г. Мурманск.

А Кубок Борея отправился в детскую школу искусств города Кондопоги.