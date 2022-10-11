В Карелии зафиксированы рекордные плюсовые температуры

В самом начале ночи в субботу, 30 октября, столбики термометров в Сортавале и Петрозаводске показали 10,5 градуса.

В эти выходные погода на Северо-Западе менялась очень быстро. В субботу, 29 октября, Ленинградская область и Карелия находились в теплом секторе североатлантического циклона. Температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6 градусов. В дневные часы воздух прогрелся до 9, местами и до 12 градусов.



30 октября в тыловую часть циклона стал поступать холодный арктический воздух. И в дневные часы термометры показали +4...6 градусов. В самом начале ночи 30 октября температура воздуха была очень высока, а к середине дня начала понижаться.



В Карелии рекордсменами стали Паданы, где воздух прогрелся до 9,6 градуса; Сортавала, с показателем 10,5 градуса и Петрозаводск, где было 10,5 градуса.



Эти рекорды необычны именно тем, что состоялись в начале ночи, говорится в сообщении паблика «Погода в Петрозаводске и Карелии».



Сейчас температура воздуха в регионе понизилась и остается в пределах климатической нормы. В ближайшие дни температурных рекордов не предвидится.