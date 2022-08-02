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В Европейском Союзе обсуждают запрет на выдачу россиянам шенгенских виз

Новости. Политика
20:30, 10 Августа 2022
фото: © ReaLiia / shutterstock

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ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России.

шенгенских виз, подтвердил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как «должен выглядеть седьмой пакет санкций», но единой позиции пока нет.

«Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах», — сказал Хебештрайт.

Он подчеркнул, что не может рассуждать, «как мы отреагируем» в случае общей поддержки такого предложения в ЕС до тех пор, пока в Берлине не примут решение.

Журналисты поинтересовались у представителя правительства, поддерживает ли лично канцлер Олаф Шольц предложение закрыть для россиян шенгенскую зону.

«Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить», — заключил Хебештрайт.

После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские политики предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. В их число вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение «шенгена» от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.

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