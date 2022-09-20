В Евросоюзе планируют запретить выдавать россиянам визы по заявкам из третьих стран

Страны ЕС не должны принимать визовые заявки от россиян, которые находятся за пределами России.

Еврокомиссия (ЕК) представила новую инструкцию для стран — членов Евросоюза, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», — сказала она.

Как говорится в заявлении ЕК, новая инструкция ЕК «призывает к усилению контроля безопасности при выдаче виз россиянам и усилению пограничного контроля при полном соблюдении законодательства ЕС о предоставлении убежища». «Эти руководящие принципы призывают консульства и пограничные органы государств-членов применять более высокий уровень проверок безопасности и скоординированный подход при проведении индивидуальных оценок заявлений на получение виз от российских граждан и контроля на внешних границах ЕС», — отмечается в заявлении.

По словам еврокомиссара, страны ЕС не должны принимать заявки на краткосрочные визы от россиян, которые находятся за пределами России. А россияне, которые въезжают на территорию ЕС с шенгенскими визами, не могут оставаться в сообществе дольше 90 дней. Еврокомиссар также подчеркнула, что наличие у россиян шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — добавила она.

Более того, как поясняет ЕК, страны-члены имеют право пересмотреть действующие визы россиян, а европейские пограничники — аннулировать их при необходимости.

При этом, как сообщила еврокомиссар, в настоящее время большого потока желающих въехать в ЕС граждан России не наблюдается. Кроме того, число заявок от россиян на предоставление убежища в ЕС остается малым. Ранее Евросоюз полностью приостановил соглашение о визовой либерализации с России.