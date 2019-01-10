В феврале в Петрозаводске пройдет большой лыжный фестиваль KareliaSkiFest

Электронная регистрация осуществляется до 21 февраля, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Организаторы приглашают на старты любителей лыжного спорта и поклонников спортивного ориентирования.

23 февраля в рамках III Фестиваля лыжных видов спорта KareliaSkiFest состоится марафон на 50, 25 и 10 км, для которого готовится интересная трасса.

24 февраля будут проводиться соревнования по зимнему спортивному ориентированию на лыжах и Семейный праздник – забеги на 3 км для детей и взрослых. Также в программе второго дня – скиджоринг и беговая экскурсия.

На KareliaSkiFest каждый найдет комфортный для себя старт, чтобы получить удовольствие. Электронная регистрация осуществляется до 21 февраля по ссылке на сайте.

Все желающие познакомиться со спортивным ориентированием могут принять участие в открытом классе - прогулке на лыжах со спортивной картой. Заявка на KareliaSkiFest оформляется на сервисе.