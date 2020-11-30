В Финляндии аренда жилья обходится дороже, чем в других странах Европы

Разница между оплатой собственного и арендного жилья в Финляндии довольно ощутима, показало исследование.

По данным исследования Университета Турку, проведенного по заказу правительства, в среднем затраты на оплату жилья в Финляндии находятся примерно на уровне других стран, но отмечается существенная разница между оплатой собственного и арендного жилья, сообщает Yle.

На аренду у жильцов уходит в среднем около 32 процентов доходов, в то время как у владельцев недвижимости, которые платят за ипотеку, затраты не превышают 15 процентов.

Исследование проводилось в рамках жилищной программы правительства, которая должна быть обнародована до Рождества.

Ранее сообщалось, что цены на гостиницы и аренду квартир в Карелии выросли во время туристического бума.