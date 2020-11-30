Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин по ОРВИ 22 класса 2
30.11.2020 16:10
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 5
Сегодня 09:10
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00
Нашлось объяснение, зачем могут заварить все мусоропроводы в жилых домах 9
30.11.2020 16:28
Бронетранспортер переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге 2
30.11.2020 21:30
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Новое
Сегодня 15:09

В Финляндии аренда жилья обходится дороже, чем в других странах Европы

Новости. Общество
13:58, 01 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Разница между оплатой собственного и арендного жилья в Финляндии довольно ощутима, показало исследование.

По данным исследования Университета Турку, проведенного по заказу правительства, в среднем затраты на оплату жилья в Финляндии находятся примерно на уровне других стран, но отмечается существенная разница между оплатой собственного и арендного жилья, сообщает Yle.

На аренду у жильцов уходит в среднем около 32 процентов доходов, в то время как у владельцев недвижимости, которые платят за ипотеку, затраты не превышают 15 процентов.

Исследование проводилось в рамках жилищной программы правительства, которая должна быть обнародована до Рождества.

Ранее сообщалось, что цены на гостиницы и аренду квартир в Карелии выросли во время туристического бума.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
агрекалчнутый
2020-12-01 14:30:08
Понятно. Будут обратно в Россию сваливать и требовать пенсию.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»