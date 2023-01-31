В Финляндии хотят отбирать жилье у злостных курильщиков

Финские власти собираются ужесточить меры по борьбе с курением в многоквартирных домах.

В министерстве здравоохранения Финляндии задумались над тем, как положить конец курению в многоквартирных домах. В числе обсуждаемых мер – запрет «дымить» на балконе.

В финском Минздраве готовы пойти на самые радикальные шаги. У тех, кто будет злостно нарушать предлагаемый запрет, хотят конфисковывать их квартиры.