В Финляндии хотят ввести обязательную вакцинацию от ковида для медиков и социальных работников

Эта мера затронет только тех, кто работает с людьми, подверженными риску тяжелых заболеваний.

Правительство Финляндии намерено ввести обязательную вакцинацию от ковида для медиков и социальных работников. Правда, как отмечает Yle, эта мера затронет только тех, кто работает с людьми, подверженными риску тяжелых заболеваний.

Согласно правительственному законопроекту, отказаться от прививки можно только по состоянию здоровья. Если сотруднику учреждения здравоохранения или социальной сферы нельзя делать прививку, он должен предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Вакцинация от ковида в Финляндии является добровольной. В стране полностью привито более 70% населения.