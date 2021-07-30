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В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в Сандармохе

Новости. Общество
15:38, 02 Августа 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Траурная церемония приурочена к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе.

В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в конце 30-х годов прошлого столетия в урочище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорска. Имена жертв сталинских репрессий зачитают на траурной церемонии, которая пройдет 5 августа в лютеранском храме на улице Турунлиннантие в Хельсинки.  

Проведение церемонии приурочено к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе. В этот период в 1937-1938 годах только в Сандармохе, где 5 августа состоится традиционный День памяти, сотрудники НКВД расстреляли около тысячи финнов.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ASIll
2021-08-02 16:16:18
Понятие «Большой террор» вошло в мировую историографию благодаря британскому историку Роберту Конквесту. При освещении новостей и исторических событий нашей истории надо аккуратнее пользоваться терминами кем то навязанными (уж не англичанам рассказывать про террор) и недоказанными цифрами без ссылки на источник.
Off
2021-08-02 16:29:16
ASIll, объясните , а чем разница? Террор он и в Антарктиде террор. Если людей уничтожают, то это террор и есть.
кир
2021-08-02 16:11:37
За Петровский Ям, где был расстрелян финнами госпиталь, они не извинились.
театральный критик
2021-08-02 15:44:37
За оккупацию еще не ответили сполна.
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