В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в Сандармохе

Траурная церемония приурочена к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе.

В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в конце 30-х годов прошлого столетия в урочище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорска. Имена жертв сталинских репрессий зачитают на траурной церемонии, которая пройдет 5 августа в лютеранском храме на улице Турунлиннантие в Хельсинки.

Проведение церемонии приурочено к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе. В этот период в 1937-1938 годах только в Сандармохе, где 5 августа состоится традиционный День памяти, сотрудники НКВД расстреляли около тысячи финнов.