В Финляндии предложили отменить обязательные разрешения на работу для жителей стран за пределами ЕС

Министр юстиции Финляндии планирует отменить выдачу обязательного разрешения на работу для граждан стран, которые не входят в Евросоюз и ЕЭС.

В Финляндии министр юстиции Анна-Майя Хенрикссон хочет отменить выдачу обязательного разрешения на работу для жителей стран, которые не входят в Евросоюз и Европейское экономическое сообщество. Об этом со ссылкой на финские СМИ сообщает «Фонтанка.ру».

По ее мнению, в будущем Финляндии потребуется больше рабочей силы, которая будет приезжать из-за пределов Европы. Глава ведомства считает, что компании лучше знают, какие сотрудники им необходимы.

Сейчас для работников предоставляется вид на жительство, если у работодателя нет потенциальных сотрудников из Финляндии и других стран ЕС.