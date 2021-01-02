В Финляндии произошло 10 небольших землетрясений

По предварительным данным, самое сильное землетрясение имело магнитуду 2.0.

Рано утром в воскресенье в городе Коувола произошла серия землетрясений, сообщает Служба новостей Yle со ссылкой на Институт сейсмологии при Университете Хельсинки. По данным института, первое было зафиксировано чуть ранее трех часов ночи, до семи утра произошло еще девять.

Около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, что в шести километрах от центра Коувола. Люди сообщали о том, что в квартирах ощущается тряска и слышны странные звуки. По словам службы спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев, однако, не произошло.

Институт сейсмологии сообщил утром в Twitter, что, по предварительным данным, землетрясений было как минимум десять, и самое сильное из них имело магнитуду 2.0.

После 2011 года в Коувола ежегодно фиксируют десятки землетрясений, большинство из которых проходит незаметно. Сейсмически активными районами также считаются Куусамо и местность вокруг реки Торниойоки.