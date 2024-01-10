В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка

Власти приграничных муниципалитетов планируют закрыть школу Восточной Финляндии в рамках реформирования школьной сети.

Власти планируют закрыть школу в Восточной Финляндии, где преподают на русском языке. Так хотят сократить бюджетные траты.

Инициаторами закрытия учреждения выступили муниципалитеты-учредители: Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта, пишет Фонтанка со ссылкой на Yle. Издание уточняет, что в городах сокращается количество детей, поэтому назрела необходимость реформирования школьной сети. Так, Лаппеенранта сэкономила бы более миллиона евро в случае ликвидации учреждения.

Предполагается, что учащиеся школы Восточной Финляндии перейдут в другие заведения, где будет обеспечено преподавание русского языка.

В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от директора школы, направленное родителям. В нём говорится, что информация о закрытии стала «полной неожиданностью и шоком для руководства». Предварительных разговоров о таком решении не было. Следующий учебный год для школы должен стать последним.

Школа Восточной Финляндии основана в 1997 году. На сайте учреждения говорится, что это единая система, в которой русский язык и культура присутствуют в повседневной школьной жизни, начиная с подготовительной группы и включая гимназию. Школа функционирует в трёх городах: в Иматре, в Йоэнсуу и в Лаппеенранте. В одном филиале школы учится около 200 учеников.