В Финляндии сегодня отметили необычный праздник

Теперь каждый второй вторник февраля в Суоми будут вспоминать о рыбе.

В Финляндии сегодня впервые отмечают национальный День рыбного супа, сообщает Yle. С помощью тематического дня хотят привлечь внимание к значению этого традиционного финского блюда и его положительному влиянию на здоровье, а также призвать финнов чаще есть рыбный суп.

Положительный пример сегодня подал финский парламент, где в рабочей столовой для депутатов было именно это блюдо.

Темой этого года стала "Рыба для верных решений". Такой выбор не случаен: полиненасыщенные жирные кислоты, а также протеины и витамин D, которых много в рыбе, полезны для работы мозга.

Рыбный суп – это традиционное финское блюдо, для приготовления которого подходит самая разная рыба, как речная, так и морская.

В дальнейшем День рыбного супа будет отмечаться ежегодно каждый второй вторник февраля.