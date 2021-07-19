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В Финляндии снизился уровень счастья

Новости. Общество
12:12, 20 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В соседней с Карелией стране ощущают себя счастливыми 76% ее жителей.

Таковы результаты опроса, проведенного в конце прошлого года, которые обнародовала финская телерадиокорпорация Yle. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Как отмечает Yle, в 2016 году счастливых фиинов было на 4% больше. При этом количество тех, кто ощущает себя в Финляндии несчастными выросло за четыре года с 17% до 20%.

Интересно, что уровень счастья снизился сильнее всего среди финнов, занимающих руководящие позиции, академически образованных, предпринимателей и наемных работников возрастом от 26 до 55 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-20 13:47:34
У нас тоже снизился уровень счастья. В Ставрополье за коррупцию задержали 40 сотрудников ГИБДД во главе с начальником.
Кузьма Петрович
2021-07-20 13:45:28
Ой,подумаешь! У нас порог счастья испытывают 2% ,которые обчистили страну и остальных 98% и что? Застрелиться теперь что ли? На фиг нам Финляндия, мы уже почти африка.....почти начинающая развиваться!!!
кир
2021-07-20 13:09:40
Пофиг они нужны.
юнипер95
2021-07-20 12:59:19
снизился поток российского кругляка, сыр россияне не покупают
врунофф
2021-07-20 13:13:20
юнипер95, :) пять баллов !
наташка
2021-07-20 12:21:37
С таким же климатом :)
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