В Финляндии снизился уровень счастья

В соседней с Карелией стране ощущают себя счастливыми 76% ее жителей.

Таковы результаты опроса, проведенного в конце прошлого года, которые обнародовала финская телерадиокорпорация Yle. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Как отмечает Yle, в 2016 году счастливых фиинов было на 4% больше. При этом количество тех, кто ощущает себя в Финляндии несчастными выросло за четыре года с 17% до 20%.

Интересно, что уровень счастья снизился сильнее всего среди финнов, занимающих руководящие позиции, академически образованных, предпринимателей и наемных работников возрастом от 26 до 55 лет.