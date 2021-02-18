В Финляндии собираются арестовывать тех, кто откажется пройти тестирование на коронавирус

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях.

В соответствии с поправками в закон об инфекционных заболеваниях лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишут "Ведомости".

Уточняется, что принять решение об обязательном медицинском освидетельствовании граждан определенных государств или работников конкретных сфер в аэропорту Финляндии власти могут, например, в случае новой вспышки коронавируса. Право вводить данные меры получат региональные административные органы.

"Это изменение укрепит способность властей предотвращать распространение инфекционных заболеваний и облегчит работу по отслеживанию. Кроме того, это позволило бы лучше использовать различные информационные системы и программное обеспечение в рамках профилактики и отслеживания распространения инфекционных заболеваний", — пояснили в правительстве.

Кроме того, поправки обяжут людей, зараженных коронавирусом или контактировавших с заболевшими, сообщать об этом врачам.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19.