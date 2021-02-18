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В Финляндии собираются арестовывать тех, кто откажется пройти тестирование на коронавирус

Новости. Общество
16:14, 19 Февраля 2021
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях.

В соответствии с поправками в закон об инфекционных заболеваниях лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишут "Ведомости".

Уточняется, что принять решение об обязательном медицинском освидетельствовании граждан определенных государств или работников конкретных сфер в аэропорту Финляндии власти могут, например, в случае новой вспышки коронавируса. Право вводить данные меры получат региональные административные органы.

"Это изменение укрепит способность властей предотвращать распространение инфекционных заболеваний и облегчит работу по отслеживанию. Кроме того, это позволило бы лучше использовать различные информационные системы и программное обеспечение в рамках профилактики и отслеживания распространения инфекционных заболеваний", — пояснили в правительстве.

Кроме того, поправки обяжут людей, зараженных коронавирусом или контактировавших с заболевшими, сообщать об этом врачам.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19.

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Комментарии

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Изя
2021-02-19 16:34:12
Лажа и враньё , не может быть этого в принципе :)
кир
2021-02-19 16:41:59
Изя, почему ты не веришь "честным" финнам?
David.
2021-02-19 16:55:41
кир, читай первоисточники, а не ватапропаганду! Ой черт, забыл, тыж только русско-ругательным владеешь :)
театральный критик
2021-02-19 16:25:18
Демократичненько :)
Гость
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