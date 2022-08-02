В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику

Финская таможня изымает у выезжающих из страны российских туристов дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику под предлогом «обеспечения безопасности».

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал телеканал YLE со ссылкой на ведомство.

Как рассказал директор по контролю таможни Микко Гренберг, Финляндия ввела усиленный контроль за пассажирскими перевозками на четырех погранпереходах после того, как Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных рубежей.

«В период усиленного мониторинга у туристов обнаружили различные предметы роскоши и товары, которые могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например, средства навигации», — говорится в релизе таможни.



С 22 по 26 июля было проведено около 2500 проверок, около 100 из которых потребовали принятия дополнительных мер.

«На данный момент в общей сложности около двадцати дел, связанных с пассажирскими перевозками, находятся на предварительном следствии или с заявлением в МИД», — сказал Гренберг.