890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Четыре медведя бродят рядом с Петрозаводском
Сегодня 11:42
Ушла из жизни актриса Театра кукол Карелии Екатерина Андреева
Сегодня 14:56
Схема движения на нескольких улицах Петрозаводска изменится
Сегодня 09:15

В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику

Новости. Общество
22:00, 04 Августа 2022
фото: © РИА Новости / Павел Львов

Новости партнеров

Финская таможня изымает у выезжающих из страны российских туристов дроны, беспилотники с сонарами и навигационную технику под предлогом «обеспечения безопасности».

Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал телеканал YLE со ссылкой на ведомство.

Как рассказал директор по контролю таможни Микко Гренберг, Финляндия ввела усиленный контроль за пассажирскими перевозками на четырех погранпереходах после того, как Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных рубежей.

«В период усиленного мониторинга у туристов обнаружили различные предметы роскоши и товары, которые могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала России, например, средства навигации», — говорится в релизе таможни.
 
С 22 по 26 июля было проведено около 2500 проверок, около 100 из которых потребовали принятия дополнительных мер.

«На данный момент в общей сложности около двадцати дел, связанных с пассажирскими перевозками, находятся на предварительном следствии или с заявлением в МИД», — сказал Гренберг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2022, 00:10
Курс доллара продолжает расти, появились прогнозы, когда за него будут платить по 80 рублей
01.08.2022, 12:40
Закрыта продажа билетов на следующие через Петрозаводск поезда
31.07.2022, 12:34
Температура до +28 и дожди: каким будет август в Карелии
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
30.07.2022, 00:01
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину

Чтиво

01.08.2022 09:28
Без политики
Вайт виляет хвостом
В Петрозаводске реабилитологи поставили на ноги собаку с переломом позвоночника и уверены, что она будет ходить и бегать.
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.