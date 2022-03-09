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В Финляндии возникли проблемы с обналичиванием денег в банкоматах из-за ситуации вокруг Украины

Новости. Экономика
09:39, 11 Марта 2022
фото: © Elina Melamies / Yle

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Особенно остро нехватка наличных евро ощущается в соседних с Карелией регионах.

В Финляндии возникли проблемы с обналичиванием денег в банкоматах. Как пишет Yle, нехватка наличных евро ощущается в Тампере, а также в приграничных регионах Северная Карелия и Кайнуу, которые соседствуют с российской Карелией.

Жители Финляндии стали чаще снимать наличные в банкоматах из-за событий вокруг Украины. В некоторых банкоматах наличные деньги кончились полностью, в некоторых – купюры в 20 евро. Наиболее сильно нехватка наличных заметна в населенных пунктах рядом с горнолыжными курортами.

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