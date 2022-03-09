В Финляндии возникли проблемы с обналичиванием денег в банкоматах из-за ситуации вокруг Украины

Особенно остро нехватка наличных евро ощущается в соседних с Карелией регионах.

В Финляндии возникли проблемы с обналичиванием денег в банкоматах. Как пишет Yle, нехватка наличных евро ощущается в Тампере, а также в приграничных регионах Северная Карелия и Кайнуу, которые соседствуют с российской Карелией.

Жители Финляндии стали чаще снимать наличные в банкоматах из-за событий вокруг Украины. В некоторых банкоматах наличные деньги кончились полностью, в некоторых – купюры в 20 евро. Наиболее сильно нехватка наличных заметна в населенных пунктах рядом с горнолыжными курортами.