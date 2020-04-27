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В Финляндии вышла книга об истории Сортавалы

Новости. Культура
12:50, 28 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В основу совместного исследования финских и карельских ученых легли архивные материалы двух стран.

Финское литературное общество выпустило книгу об истории карельского города Сортавала, который по итогам Второй мировой войны отошел Советскому Союзу. Как сообщила газета Karjala, новое исследование "Сортавала. Город перемен и воспоминаний" стало результатом совместного проекта финских и карельских ученых, в основу которого легли архивные материалы Финляндии и России. Проект получил финансовую поддержку нескольких культурных фондов соседней страны.

Большую часть статей книги написали известные финские историки Тапио Хямюнен и Ханну Итконен. Кроме того, ее авторами стали доценты Университета Восточной Финляндии Арто Невала и Юрий Шикалов, профессоры Петрозаводского университета Александр Пашков и Сергей Веригин, а также директор Института языка, истории и литературы Карельского научного центра Российской академии наук Ольга Илюха. Свои исследования карельские историки посвятили, в частности, описаниям Сортавалы российскими путешественниками на рубеже XIX и XX веков, а также заселению города и его окрестностей в послевоенные годы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-28 14:36:26
Основной показатель работы учОных - это печатные работы. Важно количество, но не мешает и качество.(с) Кто субсидировал и в каких пропорциях?
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