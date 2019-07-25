В Финляндии задержаны два перебежчика из Карелии

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Беглецы попросили в соседней стране политического убежища.
Финские пограничники задержали двоих мужчин, которые незаконно перешли российско-финляндскую границу на ее карельском участке. Как рассказала Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел 24 июля в районе Валкеаваара неподалеку от города Китее.
Задержанные пограничным патрулем нарушители попросили политического убежища. Об их гражданстве или национальности ничего не сообщается.
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