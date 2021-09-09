В Финляндии записано караоке на карельском языке

В запись вошли популярные народные песни и хиты известных карельских музыкантов.

В Финляндии впервые записано караоке на карельском языке. Как сообщила финская газета «Karjala», в запись вошли популярные народные песни и хиты известных карельских музыкантов, среди которых Тимой Мунне, Арто Ринне и Сантту Карху.

Премьера караоке на карельском языке состоялась минувшим летом на музыкальном фестивале в местечке Ряяккюля. После этого карельское караоке зазвучало в популярных туристических уголках финской Карелии – Нурмесе и Парппейнваара.