В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных.

Запрет на ввоз и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, сообщают "РИА Новости".

Растение появилось в Финляндии в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение трех лет. При этом использовать рекомендуют специальную технику для ликвидации больших плантаций шиповника.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов. При этом волкособов, которые заводились как домашние животные до 1 июня, можно держать дома до конца жизни животного.

В Финляндии на данный момент насчитывается около тысячи волкособов.