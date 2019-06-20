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Новости. Общество
17:20, 20 Июня 2019
фото: ТАСС / Владимир Астапкович

В Фонде соцстрахования Карелии разъяснили, как получить больничный во время отпуска

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Работник, заболевший во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет право на выплату пособия за все дни нетрудоспособности, сообщили в отделении Фонда соцстрахования по Карелии.

Право на получение пособия во время очередного отпуска предусмотрено только в случае утраты трудоспособности, наступившей вследствие заболевания или травмы самого работника.

Если же во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник возьмет "больничный" по уходу за заболевшим ребенком, то пособие ему назначено не будет. В этом случае пособие по уходу за заболевшим ребенком начисляется с первого календарного дня после окончания отпуска, если ребенок продолжает болеть. По такой же схеме выплачивается пособие в случае болезни работника во время отпуска без сохранения заработной платы.

При болезни в отпуске с последующим увольнением работнику выплачивается пособие до закрытия листка нетрудоспособности, в том числе за период после увольнения.

Отделение Фонда рекомендует жителям республики при наступлении страхового случая оформлять листок нетрудоспособности в электронном виде. 

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