В ГИБДД больше не будут выдавать регистрационные знаки на автомобили

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новые правила регистрации автомобилей.
Согласно документу, вводятся два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).
ГИБДД будет назначать только номер.
А где взять регистрационный знак, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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