В ГИБДД больше не будут выдавать регистрационные знаки на автомобили

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новые правила регистрации автомобилей.

Согласно документу, вводятся два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

ГИБДД будет назначать только номер.

А где взять регистрационный знак, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".