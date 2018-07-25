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Новости. Общество
15:55, 25 Июля 2018

В ГИБДД больше не будут выдавать регистрационные знаки на автомобили

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит новые правила регистрации автомобилей.

Согласно документу, вводятся два новых термина: государственный регистрационный номер (сочетание букв и цифр) и государственный регистрационный знак (металлическая пластина, на которую наносятся символы).

ГИБДД будет назначать только номер.

А где взять регистрационный знак, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-25 16:17:33
Поднять стоимость услуг и снять с себя немалую часть работ. Это ли не идеальная работа!
Камеры ставят коммерсанты, за свой счет. Регистрация новых авто - в салоны, перерегистрации через личный кабинет, знак - в коммерческой мастерской. А сотрудник будет получать жалование и ждать 50т.р. пенсии к 40 годам.
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