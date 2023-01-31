В ГИБДД Карелии будут принимать посетителей в ближайшую субботу

График оказания услуг в праздничные дни опубликовали в Госавтоинспекции Карелии.
В преддверии длинных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества, в Госавтоинспекции Карелии рассказали о графике оказания услуг.
Согласно информации ГИБДД, 23, 24 и 26 февраля в отделении будут выходные дни.
Однако 25 февраля посетителей будут принимать с 9.00 до 17.00, не считая обеда с 13.00 до 14.00.
Также в ГИБДД напомнили, что 22 февраля будет укороченный рабочий день, до 16.00 вечера.
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