В ГИБДД Карелии назвали число водителей, позволивших себе в выходные сесть за руль в пьяном виде

В минувшее воскресенье, 24 марта, в районах республике прошли выборочные проверки водителей на состояние опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ходе рейдов случаев управления автотранспортом нетрезвыми водителями не зафиксировано, но пьяные водители попались инспекторам, когда рейд уже был завершен.

Так, в выходные дни автопатрулями ДПС, контролирующими дорожную обстановку, были отстранены от управления автотранспортом более десяти пьяных водителей.