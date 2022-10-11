В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП, где погиб журналист-общественник

В Кондопожском районе под колесами иномарки погиб 81-летний пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 17 ноября, в 17.55 в поселке Сопоха Кондопожского района автомобиль Toyota Corolla насмерть сбил пешехода.

По информации «АИФ в Карелии», погибшим оказался 80-летний Алексей Степанович Карпенко — журналист и общественник.

В ГИБДД Карелии уточнили, что 81-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, поэтому и попал под колеса машины.

«От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», -сообщили в Госавтоинспекции республики.