В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельного ДТП, где погиб журналист-общественник

В Кондопожском районе под колесами иномарки погиб 81-летний пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что в минувший четверг, 17 ноября, в 17.55 в поселке Сопоха Кондопожского района автомобиль Toyota Corolla насмерть сбил пешехода.
По информации «АИФ в Карелии», погибшим оказался 80-летний Алексей Степанович Карпенко — журналист и общественник.
В ГИБДД Карелии уточнили, что 81-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, поэтому и попал под колеса машины.
«От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи», -сообщили в Госавтоинспекции республики.
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