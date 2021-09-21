В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина

В Пудожском районе 57-летняя женщина погибла в ДТП при столкновении фургона с автогрейдером, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 22 сентября, в 20.08 в Пудожском районе водитель фургона Ford Transit наехал на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, водитель госпитализирован с травмами.

В ГИБДД уточнили, что водитель и пассажирка фургона Ford Transit – жители Санкт-Петербурга. 57-летняя женщина скончалась в течение суток с момента аварии, а 63-летний водитель находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.