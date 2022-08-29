В ГИБДД Карелии рассказали, сколько человек погибли в этом году из-за гонщиков на трассе

С начала года автоинспекторы зафиксировали более 2500 опасных ситуаций, которые создали водители при выполнении обгона, сообщили в ГИБДД Карелии.

За 8 месяцев текущего года в 37 дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли из-за нарушений правил обгона, травмированы 55 человек, 4 — погибли.

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.