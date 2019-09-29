В ГИБДД Петрозаводска открыты вакансии

Мужчин, прошедших военную службу, годных по состоянию здоровья и по своим морально-психологическим качествам нести службу приглашают в отдельный батальон ДПС, сообщили в госавтоинспекции Петрозаводска.

К кандидатам на должность младшего начальствующего состава предъявляются следующие профессионально-квалификационные требования:

- возраст от 18 до 35 лет; образование - не ниже среднего (полного) общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих



К кандидатам на должность среднего начальствующего состава:



- возраст от 18 до 40 лет; образование - высшее или среднее профессиональное, за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих.



Предоставляются дополнительные социальные гарантии: бесплатное форменное обмундирование, ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание.



Служба в вооруженных силах засчитывается в стаж службы. Предоставляется возможность получения высшего (в том числе второго высшего) юридического образования в образовательных учреждениях системы МВД России.



По всем вопросам обращаться в отдел кадров на ул. Ленинградской, 7, тел. 715-882.



При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, характеризующие материалы.