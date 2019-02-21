В ГИБДД Петрозаводска рассказали, что делать при ослеплении солнцем

Яркое солнце может стать причиной ДТП, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Воздействие солнца на глаза может способствовать созданию аварийной ситуации на дороге. Поэтому, важно защитить глаза от ярких солнечных лучей. Наиболее эффективно использование специальных очков.

Помните, что в соответствии с ПДД при ослеплении солнцем водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.