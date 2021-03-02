В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль

В центре Петрозаводска водитель сбил пешехода и пытался скрыться с места происшествия, но возмездие настигло его дважды – от пострадавшего и от ГИБДД.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 февраля в 16.53 в дежурную группу ГИБДД города поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в районе дома № 42 по улице Красной.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода. С места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил. В результате ДТП 34-летний пешеход получил травмы с оказанием разовой медицинской помощи.

Через час в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший наезд, был установлен. Им оказался 54-летний петрозаводчанин. В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование за оставление места ДТП и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска пешеход напал на автомобиль.