Пешеход напал на автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера наружного наблюдения запечатлела неравный бой пешехода и автомобиля.

В паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", разместили видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 26 февраля на перекрестке улиц Красная и Анохина пешеход напал на автомобиль.

Мужчина с сумкой наперевес бросался на машину, стучал в окна, в какой-то момент попытался открыть двери, упал на дорогу, но встал и продолжил погоню за авто. Догнал на перекрестке, бросился под колеса, пнул в дверь и остался стоять посередине дороги, а водитель после нескольких попыток уйти от пешехода все же смог покинуть место событий.

Как сообщили в МВД Карелии, 26 февраля в 16.45 от петрозаводчанина, ставшего свидетелем наезда на человека, поступил звонок в полицию с сообщением о том, что у детского сада на улице Красная, 42 сбит пешеход.

Можно предположить, что именно этот сбитый пешеход и пытался отомстить водителю за неосторожную езду.