В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое устроила пьяная пенсионерка

На Лесном проспекте женщина устроила ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Петрозаводске на Лесном проспекте 52-летняя женщина, управляя Toyota, совершила наезд на автомобиль Renault, остановившийся перед пешеходным переходом.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Отвлеклась от управления и совершила наезд на автомобиль Renault. В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины Renault, автомобили получили механические повреждения", сообщили в ГИБДД.