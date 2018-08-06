Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
14:53, 06 Августа 2018

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, которое устроила пьяная пенсионерка

По теме

В Надвоицах на месте предполагаемой драки сотрудники Росгвардии нашли пьяную пенсионерку
06.08.18 13:09
Бойцы Росгвардии поймали жителя Олонца, укравшего бутылку водки в магазине
06.08.18 12:53
На Гоголевском мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль
06.08.18 12:31
Все новости
Загрузка...

На Лесном проспекте женщина устроила ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Петрозаводске на Лесном проспекте 52-летняя женщина, управляя Toyota, совершила наезд на автомобиль Renault, остановившийся перед пешеходным переходом.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Отвлеклась от управления и совершила наезд на автомобиль Renault. В результате ДТП пострадала пассажирка автомашины Renault, автомобили получили механические повреждения", сообщили в ГИБДД.

По теме

В Надвоицах на месте предполагаемой драки сотрудники Росгвардии нашли пьяную пенсионерку
06.08.18 13:09
Бойцы Росгвардии поймали жителя Олонца, укравшего бутылку водки в магазине
06.08.18 12:53
На Гоголевском мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль
06.08.18 12:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 12
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
Сегодня 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»