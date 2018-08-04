В Петрозаводске пенсионерка на иномарке въехала в автомобиль, пропускавший пешехода

На Лесном проспекте женщина устроила ДТП , в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу 3 августа в Петрозаводске на Лесном проспекте 52-летняя женщина, управляя Toyota, совершила наезд на автомобиль Renault, остановившийся перед пешеходным переходом.

В результате ДТП пенсионерка на Toyota получила травмы, в госпитализации не нуждается.