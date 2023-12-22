В ГИБДД Петрозаводска сообщили, кто был за рулем самосвала, сбившего женщину с собакой

Дорожная полиция карельской столицы рассказала подробности ДТП на Лесном проспекте.

В понедельник, ровно в полдень, в районе дома № 51 по Лесному проспекту на регулируемом пешеходном переходе случилось ДТП.



По предварительной информации Госавтоинспекции столицы Карелии, 34-летний водитель грузовика Scania сбил женщину, которая шла на зеленый сигнал светофора.



В результате 61-летняя петрозаводчанка получила травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.



Напомним, женщина переходила дорогу со своей собакой. Пес сильно пострадал, сообщали нам ранее.







Момент ДТП попал в объектив одной из камер компании «Ситилинк».