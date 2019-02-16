В ГИБДД Карелии рассказали, как заинтересовать ребенка изучением правил

Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком, сообщили в ГИБДД Карелии.

Родителям лучше вместе разучивать веселые стишки, читать ребенку сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку.

Прочтите ребенку:

- Очень шумный перекресток,

Где машин не сосчитать,

Перейти не так уж просто,

Если правила не знать.

Пусть запомнят твердо дети:

Верно поступает тот,

Кто лишь при зеленом свете

Через улицу идет.

- Движньем полон город –

И много в нем ребят

Цветные светофоры и день и ночь горят.

И там , где днем машины

Гудят со всех сторон,

Нельзя ходить зевая,

Нельзя считать ворон.

Но кто при красном свете

Шагает напрямик?

А это мальчик Петя –

Хвастун и озорник.

Волнуются шоферы,

Во все гудки гудят,

Колеса и моторы

Остановить хотят.

Свернул водитель круто,

Вспотел как никогда:

Еще одна секунда –

Случилась бы беда.

И взрослые и дети

Едва сдержали крик:

Чуть не убит был Петя –

Хвастун и озорник...