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Новости. Общество
13:00, 16 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Дмитрий Коротышев

В ГИБДД Карелии рассказали, как заинтересовать ребенка изучением правил

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Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком, сообщили в ГИБДД Карелии.

Родителям лучше вместе разучивать веселые стишки, читать ребенку сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку.

Прочтите ребенку:

- Очень шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет.

- Движньем полон город –
И много в нем ребят
Цветные светофоры и день и ночь горят.

И там , где днем машины
Гудят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.

Но кто при красном свете
Шагает напрямик?
А это мальчик Петя –
Хвастун и озорник.

Волнуются шоферы,
Во все гудки гудят,
Колеса и моторы
Остановить хотят.

Свернул водитель круто,
Вспотел как никогда:
Еще одна секунда –
Случилась бы беда.

И взрослые и дети
Едва сдержали крик:
Чуть не убит был Петя –
Хвастун и озорник...

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