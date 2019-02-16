В ГИБДД Карелии рассказали, как заинтересовать ребенка изучением правил

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Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком, сообщили в ГИБДД Карелии.
Родителям лучше вместе разучивать веселые стишки, читать ребенку сказки, где заложены мысли, правила, поучения, которые необходимо внушить ребенку.
Прочтите ребенку:
- Очень шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет.
- Движньем полон город –
И много в нем ребят
Цветные светофоры и день и ночь горят.
И там , где днем машины
Гудят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон.
Но кто при красном свете
Шагает напрямик?
А это мальчик Петя –
Хвастун и озорник.
Волнуются шоферы,
Во все гудки гудят,
Колеса и моторы
Остановить хотят.
Свернул водитель круто,
Вспотел как никогда:
Еще одна секунда –
Случилась бы беда.
И взрослые и дети
Едва сдержали крик:
Чуть не убит был Петя –
Хвастун и озорник...
Все главное - здесь: #stolicaonego
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