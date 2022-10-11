В ГИБДД рассказали, кто пострадал в массовой аварии в Прионежском районе Карелии

В Прионежском районе столкнулись трактор, чистивший дорогу от снега, Газель и два легковых автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в минувшую субботу, 17 декабря, в 16.00 в Прионежском районе, на 452 км автодороги «Кола», 30-летний водитель автомобиля ГАЗ въехал в трактор, который убирал снег на дороге.

По предварительным данным, в ДТП травмы получил водитель автомобиля ГАЗ и его 33-летний пассажир, а также 28-летний водитель трактора.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в темное время суток в нескольких сотнях метров за отвороткой к местечку «Лучевое-1». На дороге столкнулись трактор, грузовой автомобиль «ГАЗель» и два легковых автомобиля - Scoda Rapid и Lada Kalina.

Удар был такой силы, что пострадавших из автомобилей пришлось доставать спасателям.