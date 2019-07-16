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Новости. Происшествия
10:23, 16 Июля 2019

В ГИБДД рассказали, почему водитель кроссовера протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске

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Подробности ДТП, которое произошло на Первомайском проспекте, рассказали в ГИБДД Карелии.

Так, 15 июля в 20.22 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской автомобиль Mitsubishi ASX протаранил осатновившийся на перекрестке перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla.

Как объяснили в ГИБДД, столкновение совершил пьяный и не имеющий водительского удостоверения 39-летний петрозаводчанин.

В результате происшествия пострадал сам водитель Mitsubishi и водитель Toyota – 57-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео ДТП на Первомайском проспекте.

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Комментарии

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Беня
2019-07-16 11:36:11
Кабы был бы я царем, позашивал бы всех поддатых "героев" . Выпил стопку - слег поболеть, выпил стакан - сдох. Хочешь жить - будь человеком, ну или сдохни - полная свобода выбора :)
Я был бы очень хороший диктатор :)
Неравнодушный
2019-07-16 11:08:10
Пьяные - что дети малые, что с них взять...
сергей
2019-07-16 10:50:07
когда же до людей дойдёт, что езда в пьяном виде смертельно опасна???? вроде не подросток, гормоны как юношеском возрасте не играют, а все туда же, хорошо хоть жив остался. Да и еще надо бы посмотреть кто ему управление автомобилем передал
ники
2019-07-16 10:39:38
Какие то сводки " боевых " действий в ПТЗ .Чушь, муть и компот .
Гость
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