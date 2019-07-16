В ГИБДД рассказали, почему водитель кроссовера протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске

Подробности ДТП, которое произошло на Первомайском проспекте, рассказали в ГИБДД Карелии.

Так, 15 июля в 20.22 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской автомобиль Mitsubishi ASX протаранил осатновившийся на перекрестке перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla.

Как объяснили в ГИБДД, столкновение совершил пьяный и не имеющий водительского удостоверения 39-летний петрозаводчанин.

В результате происшествия пострадал сам водитель Mitsubishi и водитель Toyota – 57-летняя женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео ДТП на Первомайском проспекте.