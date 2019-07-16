ВИДЕО: В Петрозаводске кроссовер на полном ходу врезался в стоящую на перекрестке легковушку

Жесткое ДТП произошло вчера вечером на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Мурманская.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием кроссовера "Митсубиши" (Mitsubishi ASX) и легкового автомобиля "Тойота"» (Toyota Corolla) произошла в понедельник, 15 июля, в 20:22.

Машины двигались по Первомайскому проспекту со стороны центра. "Тойота" остановилась перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Через пять секунд в заднюю часть легковушки врезался двигающийся следом кроссовер.

Сила удара была такова, что "Тойота" откатилась на несколько десятков метров вперед, за перекресток. Автомобили получили механические повреждения.

Как отмечает ДТП ПТЗ, пешеходы, находившиеся в момент ДТП на пешеходном переходе, не пострадали.

Что послужило причиной маневра водителя "Митсубиши" , протаранившего легковушку, неизвестно. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Но в паблике ДТП ПТЗ очевидцы пишут, что водитель кроссовера был пьян.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".