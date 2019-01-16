В ГИБДД рассказали, в какое время в Карелии чаще сбивают пешеходов

Каждое четвертое ДТП происходит с участием пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 2018 году на дорогах республики в 198 авариях 23 пешехода погибли, 187 получили травмы.

"В основном ДТП с пешеходами происходят с 19 до 20 часов, во вторник", - рассказали в ведомстве.

Чаще в ДТП на пешеходных переходах страдают дети и подростки, а вот гибнут люди в возрасте от 55 до 66 лет. Так, в 72 авариях погибли 5 человек и 71 пешеход травмирован.