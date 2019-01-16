В ГИБДД рассказали, в какое время в Карелии чаще сбивают пешеходов

Новости по теме
Загрузка...
Каждое четвертое ДТП происходит с участием пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, в 2018 году на дорогах республики в 198 авариях 23 пешехода погибли, 187 получили травмы.
"В основном ДТП с пешеходами происходят с 19 до 20 часов, во вторник", - рассказали в ведомстве.
Чаще в ДТП на пешеходных переходах страдают дети и подростки, а вот гибнут люди в возрасте от 55 до 66 лет. Так, в 72 авариях погибли 5 человек и 71 пешеход травмирован.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
Сегодня 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
Сегодня 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии