В Гидрометцентре развеяли миф о крещенских морозах

Роман Вильфанд: "Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует".

Как пишет РИА Новости, среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель — об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».