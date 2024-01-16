В Гидрометцентре развеяли миф о крещенских морозах

Роман Вильфанд: "Среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует".
Как пишет РИА Новости, среднего понижения температуры на Крещение 19 января не существует, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель — об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В целом этот день, если анализировать метеорологическую статистику, ничем не отличается от других. На Крещение не бывает в среднем понижения (температуры)», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, согласно данным метеорологической станции на ВДНХ, абсолютный максимум температуры в Москве для 19 января был зафиксирован в 2007 году и составил + 6,3°С. Абсолютный минимум жители столицы наблюдали 19 января 2008 года — минус 30,8°С, сообщает информагентство.
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