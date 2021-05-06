В голосовании за объекты благоустройства лидирует Кукковский сквер

Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Стали известны объекты лидеры в голосовании на платформе za.gorodsreda.ru за проекты благоустройства в Карелии в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Петрозаводске больше всех голосов набрал Кукковский сквер (1227), на один голос от него отстает Губернаторский сад (1226), на третьем месте – территория в районе дома №14 по улице Ключевой (996).

В Сегеже на первом месте – сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников (619), в Кондопоге – сквер Пионеров (556), в Костомукше – площадка на набережной озера Контокки (436)

Ниже мы публикуем полный список объектов, которые принимают участие в голосовании.

Петрозаводск

Аллея Алексея Сиверикова – 521

Губернаторский сад – 1226

Калининская аллея – 374

Кукковский сквер – 1227

Сквер Маршала Мерецкова - 407

Сквер Черёмушки - 319

Спортивный сквер – 655

Территория в районе дома № 40 по Березовой аллее – 884

Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту – 985

Территория в районе дома № 6 по улице Крылова – 371

Территория в районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской – 455

Территория в районе дома № 7 по улице Труда – 716

Территория в районе дома №14 по Ключевой улице – 996

Якорный парк – 683

Кондопога

Сквер Пионеров – 556

Сквер на пр. Калинина – 341

Сквер по ул. М.Горького – 104

Ул. Пролетарская в районе домов №29,31,33,35(бывшая площадь Мира) – 174

Сегежа

Сквер около МКОУ СОШ № 5 по пр. Бумажников – 619

Сквер у памятника «Воинам Карельского фронта» между храмом и д. № 13 по ул. Антикайнена - 269

Сквер у памятника В. И. Ленину перед гостиницей «Выг» - 168

Сквер у памятника Партизану на ул. Мира - 149

Костомукша

Благоустройство бульвара Лазарева – 415

Благоустройство городского пляжа – 141

Организация прогулочной тропы «Светлый берег» – 196

Площадка на набережной озера Контокки – 436

Площадь для проведения праздников в д. Вокнаволок по ул. Совхозная – 177

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 12877 человек (в Петрозаводске – 9476, в Кондопоге – 1111, в Костомукше – 1212, в Сегеже – 1078).

Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлиться до 30 мая.