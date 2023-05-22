В голосовании за объекты благоустройства в Петрозаводске развернулась борьба за седьмое место

Из 25 территорий только семь получат деньги на благоустройство в будущем году.

Продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом РФ.

Министерство строительства республики Карелии обнародовало новые данные. По информации на утро 29 мая, за общественные территории проголосовали более 54 тысяч жителей Карелии, и почти 30 тысяч петрозаводчан.

Большинство из них поддержали Парк Беличий остров (более 3,5 тысяч голосов), Побережный парк (более 3 тысяч), Сквер Попова (почти 2 400), Парк Фонтаны (более 2 300), Парк Патриот (более 2 тысяч голосов) и Высотный Сквер (1891), который еще вчера был на восьмом месте.

А вот за седьмое место развернулась настоящая борьба. Раньше на этой позиции был Парк 50-летия пионерской организации. Сейчас его вытеснил потерявший несколько позиций Парк Защитников города. А Парк 50-летия пионерской организации теперь занимает восьмую строчку рейтинга. Разрыв между объектами совсем небольшой, и у каждого из них есть шансы остаться в семерке лидеров.

«В Парке Защитников города планируется создание «троп здоровья» с устройством пешеходных дорожек и установкой опор наружного освещения, а в Парке 50-летия Пионерской организации - создание зоны отдыха у воды с установкой наружного освещения, устройством пешеходных дорожек, установкой малых архитектурных форм и озеленением», - прокомментировали в Министерстве строительства.

Напоминаем, что в Петрозаводске в голосовании участвуют 25 территорий, и только семь из них получат деньги на благоустройство в будущем году.

Проголосовать за любой объект будущего благоустройства в Петрозаводске или других муниципалитетах можно по ссылке. Голосование продлится по 31 мая включительно.