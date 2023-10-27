«В горе слова бессильны…» — глава администрации Сегежского района сообщила о гибели земляка на СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Сегежского района.
О гибели участника СВО, нашего земляка, рассказали власти Сегежского района.
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Смешенков Евгений Леонидович, сообщили в официальном паблике.
«Сегежский район потерял человека. Защитника. Бойца», — написала на своей станице в соцсети глава администрации Сегежского района Марина Гусева.
Смешенков Евгений Леонидович, стрелок, служил в 104 полку 76 дивизии ВДВ Пскова.
Выполнял боевые задачи на самых сложных в сегодняшних условиях участках фронта. Погиб 25 сентября, уточнила Марина Гусева.
«Самые глубокие сопереживания родным Евгения», — добавила глава администрации района.
О дате прощания будет сообщено позже.
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