В городе бумажников в Карелии через месяц будет сдан новый дом для переселенцев

Строительство этого и еще двух домов, где будут жить переселенцы из других районов Карелии, оценил Глава республики Артур Парфенчиков во время рабочей поездки в Кондопожский район, сообщили в карельском правительстве.

В Кондопоге ведется строительство двух 80-квартирных пятиэтажных домов. Планируется строительство третьего. Первый дом строится для нужд Кондопожского муниципального района, в новые квартиры будут переселены порядка 280 человек из аварийного жилищного фонда. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — сентябрь. Сейчас здесь завершаются работы по внутренней отделке помещений.

Глава Карелии подчеркнул, что качество такого жилья соответствует тому, которое предлагается и на коммерческом рынке.

«Мы видим, что качество строительства хорошее, это современный дом эконом-класса, — сказал Артур Парфенчиков. — Все жители, которые будут переселяться из аварийного фонда, получат такое жилье. Комфортное, надежное, с нормальной сантехникой, коммуникациями. В этом доме будут жить люди из Кондопожского района. В двух других — из Суоярвского, а также из северных районов Карелии. Люди согласны сюда переехать. Они давно связали свою жизнь с кондопожской конгломерацией. Важно, что людям это удобно».

Во второй дом будут заселены порядка 170 человек из 3 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию — январь 2022 года. Монтаж стен завершен, ведутся работы по установке оконных блоков, благоустройству придомовой территории. На третий дом собираются заявки от муниципалитетов со списками желающих переселиться из аварийного жилья других районов в Кондопогу. Более 70 человек уже изъявили такое желание. Информация о них направлена застройщику для подготовки проектно-сметной документации.