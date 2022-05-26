В городе бумажников в Карелии сбили ребенка на велосипеде

В Кондопоге под колеса автомобиля попала 12-летняя девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Кондопоге, в районе дома по адресу: Октябрьское шоссе, 7, произошла авария. Автомобиль LADA Largus под управлением 40-летнего водителя сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. ДТП случилось днем 26 мая.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее также 26 мая в Костомукше мотоциклист влетел в автобус и сломал дорожный знак.