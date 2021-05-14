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В городе России прошли соревнования по скоростному выкапыванию могил

Новости. Общество
19:40, 14 Мая 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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В Новосибирске впервые прошли соревнования по выкапыванию могил на скорость «Могильный беспредел».

Необычный конкурс провели в Новосибирском парке памяти при крематории. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Ранее такое соревнование проводили лишь однажды. В прошлом году могилы на скорость выкапывали в Омске, в этом году местом проведения был выбран Новосибирск. Участие в состязании приняли семь команд, в каждой из которых по два человека.

По правилам конкурса, победила та команда, чья могила оказалась глубже и аккуратнее. Проверяли выполнение задания  с помощью настоящего гроба. Победитель получит денежный приз.

«Идея проведения столь необычного конкурса преследует цель поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг», — отмечалось ранее в посте сообщества «Некрополь» в социальной сети «ВКонтакте».

На мероприятии присутствовало несколько десятков зрителей. Соревнование прошло с соблюдением противоэпидемиологических мер — социальной дистанции и масочного режима.

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Комментарии

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Знающий
2021-05-14 20:10:53
Все ритуальные услуги у нас контролирует определенная группировка,как и везде,но копальщиков, конечно, "не хватает...".
Off
2021-05-14 20:03:46
все правильно, всем педриотам надо готовиться ....попасть в обещанный солнцеликим - рай
Гость
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