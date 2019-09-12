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Новости. Культура
17:40, 12 Сентября 2019
фото: © Otzovik

В Городском выставочном зале Петрозаводска пройдут концерты

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В сентябре жителей и гостей Петрозаводска ждут две музыкальные встречи, сообщили в мэрии города.

В воскресенье, 15 сентября, в 17.00 Городской выставочный зал  приглашает всех желающих посетить концерт "Врожденная память". Это творческий вечер мончегорского поэта, прозаика, автора-исполнителя Вадимира Трусова. В программе - авторские песни и стихи.

В субботу, 21 сентября, в 17.00 состоится творческий вечер, посвященный Дню рождения Ирины Смирновой – пианистки, импровизатора, преподавателя. В программе: фортепианные импровизации с участием зрителей.

В стоимость билета входит право бесплатного осмотра выставки "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" (Россия-Германия).

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