В Городском выставочном зале Петрозаводска пройдут концерты

В сентябре жителей и гостей Петрозаводска ждут две музыкальные встречи, сообщили в мэрии города.

В воскресенье, 15 сентября, в 17.00 Городской выставочный зал приглашает всех желающих посетить концерт "Врожденная память". Это творческий вечер мончегорского поэта, прозаика, автора-исполнителя Вадимира Трусова. В программе - авторские песни и стихи.

В субботу, 21 сентября, в 17.00 состоится творческий вечер, посвященный Дню рождения Ирины Смирновой – пианистки, импровизатора, преподавателя. В программе: фортепианные импровизации с участием зрителей.

В стоимость билета входит право бесплатного осмотра выставки "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" (Россия-Германия).