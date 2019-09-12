В Городском выставочном зале Петрозаводска пройдут концерты

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В сентябре жителей и гостей Петрозаводска ждут две музыкальные встречи, сообщили в мэрии города.
В воскресенье, 15 сентября, в 17.00 Городской выставочный зал приглашает всех желающих посетить концерт "Врожденная память". Это творческий вечер мончегорского поэта, прозаика, автора-исполнителя Вадимира Трусова. В программе - авторские песни и стихи.
В субботу, 21 сентября, в 17.00 состоится творческий вечер, посвященный Дню рождения Ирины Смирновой – пианистки, импровизатора, преподавателя. В программе: фортепианные импровизации с участием зрителей.
В стоимость билета входит право бесплатного осмотра выставки "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" (Россия-Германия).
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