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В горсуде Петрозаводска в третий раз начался суд над полицейскими, ловившими маньяка Ипатова

Новости. Криминал
07:00, 25 Января 2023
фото: © Столица на Онего

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В Петрозаводском горсуде по третьему кругу начался процесс над тремя полицейскими, которых обвиняют в халатности по делу маньяка Антона Ипатова.

Во вторник, 24 января, судья Степан Сергеев открыл процесс над Ринатом Гратием, Екатериной Хориной и Иваном Вороновым. Их обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам и смерти двум девушкам (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Речь идет о действиях сотрудников полиции летом и осенью 2018 года, когда в Петрозаводске орудовал Антон Ипатов, прозванный в СМИ маньяком. 

Отметим, Воронов и Гратий по-прежнему полицейские, Хорина сейчас работает в одном из отделов Минстроя Карелии. В городском суде это дело рассматривается в третий раз. 

Первый судья, Александр Смирнов, в мае 2020 года оправдал полицейских. Его решение было отменено Верховным судом Карелии по апелляционным представлениям гособвинения и потерпевшей стороны.

После этого дело рассматривал судья Олег Грабчук, который в июне 2022 года также вынес подсудимым оправдательный приговор.

Во вторник, 24 января, судебный процесс начался в третий раз. Заседание состоялось, несмотря на то, что не все представители потерпевшей стороны присутствовали в зале. 

Представитель прокуратуры огласила, в чем обвиняют трех подсудимых, после чего была назначена дата второго заседания суда - 2 марта. 

Ринату Гратию, Екатерине Хориной и Ивану Воронову грозит до семи лет колонии каждому. Кроме того, родные обеих убитых девушек подали иски о выплате компенсации морального вреда. Александр Трифонов, отец второй убитой, требует от каждого из подсудимых по одному миллиону рублей. 

«Моя доверительница заявила компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Это общая сумма», - рассказала СМИ Наталия Чернова, адвокат матери первой убитой девушки.

Напомним также, по версии следствия, летом 2018 года три названных полицейских не торопились искать неоднократно судимого Антона Ипатова.

Вначале он жестоко избил собутыльника. После напал на свою несовершеннолетнюю знакомую, потом - убил двух ранее незнакомых ему девушек. Одно из убийств произошло в самом центре Петрозаводска. 

Ранее мы сообщали, что в декабре 2019 года Верховный суд Карелии приговорил Ипатова к пожизненному лишению свободы. Наказание он отбывает в ИК № 6 республики Мордовия.

Это одна из семи российских колоний, в которых содержатся около двух тысяч так называемых «пожизненников».

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