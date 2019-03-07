В Госавтоинспекции Карелии есть хорошая работа для мужчин

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Управление ГИБДД по Республике Карелия приглашает молодых людей до 35 лет на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекция Карелии приглашает молодых людей до 35 лет, годных по состоянию здоровья, не судимых, после службы в Вооруженных силах РФ, на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы (дислокация - Петрозаводск и районы республики).
Обращаться по телефону: 8(8142)715-809 или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская д.7, каб. 311. При себе иметь паспорт, военный билет, документы об образовании. Наличие водительского удостоверения приветствуется.
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