В Госавтоинспекции Карелии есть хорошая работа для мужчин

Управление ГИБДД по Республике Карелия приглашает молодых людей до 35 лет на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция Карелии приглашает молодых людей до 35 лет, годных по состоянию здоровья, не судимых, после службы в Вооруженных силах РФ, на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы (дислокация - Петрозаводск и районы республики).

Обращаться по телефону: 8(8142)715-809 или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская д.7, каб. 311. При себе иметь паспорт, военный билет, документы об образовании. Наличие водительского удостоверения приветствуется.