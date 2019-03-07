Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 07 Марта 2019
фото: пресс-служба ГИБДД по Карелии

В Госавтоинспекции Карелии есть хорошая работа для мужчин


Загрузка...

Управление ГИБДД по Республике Карелия приглашает молодых людей до 35 лет на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Госавтоинспекция Карелии приглашает молодых людей до 35 лет, годных по состоянию здоровья, не судимых, после службы в Вооруженных силах РФ, на вакантную должность инспектора дорожно-патрульной службы (дислокация - Петрозаводск и районы республики).

Обращаться по телефону: 8(8142)715-809 или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская д.7, каб. 311. При себе иметь паспорт, военный билет, документы об образовании. Наличие водительского удостоверения приветствуется.

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-03-07 08:32:35
Дожили мэвэдэшные начальнички , уже на хорошо оплачиваемые должности люди к ним не идут . В районах некомплект просто швах .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Аналитика

05.03.2019 13:05
Политкухня
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
"За школу и садик будем воевать!" 4
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 6
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»